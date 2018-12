Dissidia Final Fantasy NT: Yuna als fünfter DLC-Charakter veröffentlicht - 4Players.de

Mit Yuna aus Final Fantasy 10 haben Team Ninja und Square Enix am 14. Dezember 2018 den mittlerweile fünften, im Season Pass enthaltenen DLC-Charakter für ihr PS4-Kampfspiel Dissidia Final Fantasy NT (zum Test ) veröffentlicht. Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Yuna Launch TrailerWeiter heißt es vom Publisher: "Yuna hatte ihren ersten Auftritt in FINAL FANTASY X und ist ein mächtiges Medium, das sich auf eine Pilgerreise begibt, um der Welt von Spira Hoffnung zu bringen. In DISSIDIA FINAL FANTASY NT kann Yuna eine Reihe eindrucksvoller magischer Fähigkeiten einsetzen, um ihre Gegner zu schlagen. Außerdem erlauben Yunas einzigartige Fertigkeiten es ihr, ihre erste Bestia, den treuen Valfaris, zur Unterstützung im Kampf auf dem Schlachtfeld zu beschwören. Abhängig vom Beschwörungszeitpunkt kann Valfaris eine Reihe mächtiger Attacken ausführen, um seine Feinde zu zermalmen oder Yuna dringend benötigten Raum zum Atmen zu verschaffen.Yuna kann als eigenständiger DLC erworben werden oder als Teil des Season Pass, welcher auch Vayne (FINAL FANTASY XII), Locke (FINAL FANTASY VI), Rinoa (FINAL FANTASY VIII) und Kam'lanaut (FINAL FANTASY XI) enthält sowie einen weiteren, noch kommenden Charaktere bietet. Jeder Charakter erscheint mit zwei zusätzlichen Kostümen und Waffen."