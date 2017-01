DanganRonpa Another Episode: Ultra Despair Girls: PS4-Fassung erscheint Ende Juni - 4Players.de

Dass DanganRonpa Another Episode: Ultra Despair Girls diesen Sommer auch für PlayStation 4 und PC erscheinen soll, war bereits bekannt . Für die PS4-Fassung gibt es inzwischen nun auch einen konkreten Termin: So soll das zeitlich zwischen Trigger Happy Havoc und Goodbye Despair angesiedelte sowie ursprünglich auf der PlayStation Vita veröffentlichte Anime-Abenteuer (zum Test ) am 27. Juni sowohl im Einzelhandel als auch im PlayStation Store erhältlich sein, wie Judith Pi von NIS America auf dem PlayStation Blog mitteilt . Laut offizieller Website soll der Europastart sogar schon vier Tage vor dem US-Launch erfolgen und zwar am 23. Juni. Für die von Spike Chunsoft selbst vertriebene PC-Version wird auf Steam hingegen nach wie vor nur grob das zweite Quartal 2017 als Veröffentlichungsfenster gelistet.Letztes aktuelles Video: PS4 und PC Trailer