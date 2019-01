Overkill's The Walking Dead: Konsolen-Versionen auf unbestimmte Zeit verschoben - 4Players.de

Starbreeze hat in einer Mitteilung an seine Investoren bekannt gegeben, dass die Konsolen-Versionen von Overkill's The Walking Dead auf unbestimmte Zeit verschoben wurden. Weitere Informationen sollen zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden. Eigentlich waren die Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One für den 8. Februar 2019 geplant. Pia Rosin (Interim Head of Investor Relations) erklärte, dass Starbreeze derzeit die "Performance" des Spiels auf Konsolen überprüfen und bewerten würde.Starbreeze befindet sich derzeit in einer misslichen finanziellen Lage, nachdem die PC-Version von Overkill's The Walking Dead deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben war. Eine Insolvenz wurde durch ein Programm zur Kostensenkung vorerst abgewandt ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Survival Guide