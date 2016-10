Nintendo Switch: Das mobile Gerät ist das Hauptsystem; Investoren nicht begeistert; amiibos werden unterstützt; technische Daten erst 2017; Überraschungen in der Hinterhand - 4Players.de

Nintendo wird in diesem Jahr keine weiteren Details zu den kommenden Spielen, der Hardware und den Leistungsmerkmalen der gestern enthüllten Konsole Nintendo Switch verraten, heißt es in einem Bericht im Wall Street Journal via Takashi Mochizuki . Die Frage, ob der Handheld über einen Touch-Bildschirm verfügen wird, wollte der Hersteller bisher nicht beantworten. Nintendo wollte sich ebenfalls nicht dazu äußern, ob sie auf eine Regionalsperre ("Region-Lock") setzen wollen oder nicht. In aktuellen Gerüchten wird davon ausgegangen, dass keine Regionalsperre geplant sei. Ob Nintendo auf der Investorenkonferenz Ende Oktober weitere Fakten preisgeben wird, bleibt abzuwarten. Apropos unbestätigt : Bethesda hat nicht offiziell bestätigt, dass The Elder Scrolls 5: Skyrim (Special Edition) für Nintendo Switch umgesetzt werden soll, obgleich es im Switch-Trailer zu sehen war.Das Wall Street Journal berichtet (via NeoGAF ) weiter, dass viele Investoren nicht wirklich überzeugt von der Vorstellung des Geräts waren und deswegen die Aktien von Nintendo um 6,5 Prozent in den Keller rauschten. Den Investoren fehlte es einfach an Überraschungen, u.a. weil viele Details schon vorab durchgesickert waren. Außerdem kritisierten sie die verhältnismäßig späte Ankündigung, weil dadurch die Erwartungen stetig kletterten. Zumal viele Informationen (Preis, Spezifikationen, Spiele-Aufgebot etc.) noch ausstehen würden. Zu dieser Thematik meldete sich ein Sprecher von Nintendo zu Wort und versprach, dass im nächsten Jahr viele weitere Informationen zur Konsole veröffentlicht werden sollen und sie weiterhin einige Überraschungen in der Hinterhand hätten. amiibo-Figuren wird die Konsole hingegen unterstützen (je nach Spiel).Gegenüber IGN bestätigte Nintendo derweil, dass die Docking-Station nicht die Hauptkonsole sei. Das Hauptsystem sei das mobile Gerät mit dem LCD-Bildschirm. An diesen Handheld lassen sich die beiden Joy-Con-Controller (Joy-Con L und Joy-Con R) links und rechts anbringen. Die zentrale Funktion der Switch-Docking-Station sei die Ausgabe eines Signals für den Fernseher sowie die Stromversorgung bzw. das Aufladen des Handheld-Akkus. Zum Thema Akku heißt es in der Gerüchteküche, dass die Akku-Leistung/-dauer lediglich " mittelprächtig " sein soll.Letztes aktuelles Video: Ankündigung