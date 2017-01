Nintendo Switch: Soll sich laut DFC Intelligence (Marktforschung) bis Ende 2020 über 40 Millionen Mal verkaufen - 4Players.de

Die Analysten des Marktforschungsunternehmens DFC Intelligence schätzen , dass bis Ende 2020 über 40 Millionen Exemplare von Nintendo Switch verkauft werden. DFC geht zwar davon aus, dass die Nachfrage am Anfang aufgrund des spärlichen Software-Aufgebots eingeschränkt sein wird. Zum Weihnachtsgeschäft des Jahres 2017 soll die Nachfrage aber stark anziehen. Der Knackpunkt sei, wann die Konsole letztendlich das breite Publikum erreichen könnte.David Cole (Chef von DFC Intelligence) hält Nintendo Switch jedenfalls für überzeugendes Gerät, das "möglicherweise" einen viel größeren Markt erreichen könnte: "Doch angesichts der eingeschränkten Software-Auswahl und aufgrund der schlechten Erfolgsbilanz der jüngsten Produkt-Neuheiten von Nintendo haben wir unsere Prognosen entsprechend angepasst, um konservativ zu sein." Die Switch-Nachfrage scheint vor allem in Japan groß zu sein. Nach ungefähr 15 Minuten war das Launch-Kontingent im Land der aufgehenden Sonne bei Amazon Japan ausverkauft Zum Vergleich: Die Wii U erschien Ende 2012. 13,36 Mio. Exemplare der Konsole wurden weltweit verkauft (Stand: 26. Oktober 2016). Die PlayStation 4 hat sich in etwas mehr als drei Jahren über 53 Mio. Mal verkauft. Es wird geschätzt , dass die Xbox One - ebenfalls drei Jahre nach der Markteinführung - bei ca. 26 Millionen Verkäufen liegt.Letztes aktuelles Video: Parental Controls Switch-Präsentation