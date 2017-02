Nintendo Switch: Trailer zeigt ersten Setup-Vorgang - 4Players.de

Nintendo of America zeigt im folgenden Trailer, wie die erste Inbetriebnahme bzw. das Setup von Nintendo Switch in der Praxis funktioniert. Die neue Konsole wird Ende dieser Woche, am 3. März 2017, erscheinen. Folgende Spiele werden zum Switch-Verkaufsstart zur Verfügung stehen: 1-2-Switch Skylanders: Imaginators und I am Setsuna . Später im März folgen FAST RMX und Has-Been Heroes Letztes aktuelles Video: First Time Use