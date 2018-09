Nintendo Switch: Asmodee bringt digitale Brettspiele auf Nintendos Konsole - 4Players.de

Im Rahmen der jüngsten Ausgabe von Nintendo Direct wurde angekündigt, dass das Spieleangebot von Switch in den kommenden Monaten gleich mehrere Brettspielumsetzungen erweitert werden, die bei Asmodee Digital entstehen. Den Anfang macht der Klassiker Caracassonne, der bereits im Weihnachtsgeschäft den Weg auf die Konsole finden soll. Im nächsten Jahr sollen außerdem Umsetzungen weiterer bekannter und beliebter Brettspiele folgen, darunter The Lord of the Rings: Living Card Game, Pandemic, Munchkin und Catan."Es war eine offensichtliche Gelegenheit, diese beliebten Titel auf neue Plattformen wie die Switch zu bringen. Wir werden darüber hinaus sicherstellen, dass wir das bestmögliche Spielerlebnis für die beliebte Konsole schaffen", meint Philippe Dao, Chief Commercial and Marketing Officer von Asmodee Digital. "Unsere Zielgruppen passen sehr gut zueinander und wir sind froh, sie zusammenzubringen."Letztes aktuelles Video: Nintendo Switch Pikachu- Evoli-Editionen