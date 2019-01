Nein, Nintendo hat noch keine neue Direct-Ausgabe angekündigt, aber immerhin sollen am morgigen Mittwoch diverse Indie-Spiele für Nintendo Switch vorgestellt werden. Um 15:00 Uhr soll die Präsentation der Indie-Titel beginnen.Nintendo Deutschland schreibt: "Morgen heißt es, Augen offen halten: In einem Video gibt Nintendo einen Ausblick auf neue Indie Highlights, die noch in diesem Jahr für Nintendo Switch auf den Markt kommen. Das Video wird am morgigen Mittwoch, den 23. Januar um 15.00 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Nintendo Deutschland zu sehen sein."Letztes aktuelles Video: Nintendo Switch Diablo 3 Limited Edition - Trailer