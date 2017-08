Spielemarkt Deutschland: Interesse an Virtual-Reality-Brillen wächst - 4Players.de

Balmung schrieb am 17.08.2017 um 16:22 Uhr

Tja, das ist dann gut bis der erste Hype vorbei ist, wie dieser immer bei absolut allem vorbei geht und dann zählt was übrig ist und da ist man mit PC VR dank VR Controller besser dran.

Seit ich vor 3 Wochen die Rift mit Touch Controller habe ist mir erst klar wie wichtig es ist die Hände in VR zu haben. Erst damit hab ich dauerhaft Spaß an VR. Roomscale ist da sicherlich auch ein Faktor. VR hat aktuell noch so wenig zu bieten (zu vieles was noch nicht in oder aus der VR übertragen wird), dass es ein ziemlicher Einschnitt ist auf eine dieser Sachen zu verzichten.