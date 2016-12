TransOcean 2: Rivals: Update 1.2 mit Anpassungsoptionen für das Endlosspiel - 4Players.de

Für TransOcean 2: Rivals ist das Update 1.2 veröffentlicht worden. Mit dem Patch werden zahlreiche Anpassungsoptionen für das Endlosspiel (Singleplayer) hinzugefügt. Folgende Parameter können in verschiedenen Stufen verändert werden: Auftragsprämien, Schiffspreise, laufende Schiffskosten, Schleppergebühren, Zweigstellenkosten (sowohl Geld als auch Regionspunkte), Wocheneinnahmen und -ausgaben der Zweigstellen, Verschleiß der Schiffe, Zustandswert (bestimmt, ab wann ein Schiff die Chance hat, auf hoher See zu sinken), Terminlänge von Aufträgen, Konventionalstrafen, Häufigkeit von Wirtschaftskrisen, Tageslänge in Sekunden und Denkzeit der KI-Gegner.Letztes aktuelles Video: Update 12 Customize your endless mode