Games of Glory: Teambasierter Arena-Shooter erscheint auch für PS4 - 4Players.de

Die teambasierte Arena-Action Games of Glory wird nächstes Jahr nicht nur für den PC, sondern auch für die PlayStation 4 erscheinen und Cross-Plattform-Play unterstützen, wie Anders Larsson von der Lightbulb Crew auf dem PlayStation Blog mitteilt . Weiter heißt es: "Games of Glory spielt in einem Sci-Fi Setting und ist dort als Sportart bekannt. Wir wollten, dass es sich anfühlt, als wäre es der einzige Sport, der zählt. Dafür wichtig sind die Vereine. Ihr könnt euren eigenen Verein mit einem eigenen Logo und eigenen Skins erstellen, um mit euren Freunden zu spielen und aufzusteigen."Auf Steam befindet sich die Mischung aus Top-Down-Shooter und MOBA bereits seit Mai 2015 im Early Access und wird derzeit für den finalen Stapellauf vorbereitet. PS4-Spieler sollen Anfang 2017 über eine geschlossene Beta, für die man sich hier anmelden kann, in die Free-to-play-Action aus der Vogelperspektive hineinschnuppern können. Weitere Informationen gibt's auf der offiziellen Website , aktuelle Spielszenen in der Videovorstellung zur PlayStation Experience: