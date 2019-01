For Honor: "Vortiger" schließt sich demnächst der Ritter-Fraktion an - 4Players.de

Der Black Prior, ein neuer (dunkler) Held der Ritter-Fraktion, wird mit dem Start von Year 3, Season 1 am 31. Januar 2019 in For Honor auftauchen. Der "Vortiger" genannte Charakter wird für alle Year-3-Pass-Besitzer ab dem 31. Januar verfügbar sein, während alle anderen Spieler den Black Prior am 7. Februar für 15.000 Steel freischalten können."Die Black Priors sind schwergewichtige Helden, die einen großen Drachenschild und ein Langschwert mit sich tragen. Diese dunklen Agenten kämpfen an der Seite der Ritter, sind aber frei vom Kodex der Ritterlichkeit. Was auch immer der Sieg kostet, die Black Priors werden den Preis dafür bezahlen. Einst waren sie treue Krieger Apollyons, heute kämpfen sie mit ihrem Anführer Vortiger, definieren ihr Erbe neu und bringen Chaos auf das Schlachtfeld", schreibt der Publisher. "Im Einklang mit den Verbesserungen der Helden, die im vergangenen Jahr eingeführt wurden, wird Year 3 Season 1 weitere Updates beinhalten, um die Helden-Liste zu verbessern. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf dem Shugoki, Kriegsfürst und Friedenshüter. Zusätzlich wird am 31. Januar die neue Karte, 'Harbor', für den Modus Herrschaft kostenlos für alle For-Honor-Spieler hinzugefügt. 'Harbor' ist eine Hafenstadt am Ufer des Eitrivatnensees, wo die schwarzen Prioren den Rittern einst bei der Verteidigung gegen ihre Feinde halfen."Ubisoft hat für das dritte Jahr von For Honor vier Helden, neue Karten, saisonale Ereignisse und weitere "Gameplay-Updates" für PC, PS4 und Xbox One geplant. Weitere Details über For Honor Year 3, Season 1 und Vortiger werden am 24. Januar um 18:00 Uhr auf dem For-Honor- Twitch-Kanal in einem Livestream verraten.Letztes aktuelles Video: Vortiger Cinematic Trailer