For Honor: "Year of the Harbinger": Überblick über das dritte Jahr - 4Players.de

Ubisoft gibt im folgenden Trailer einen Überblick über die Pläne für das dritte Jahr von For Honor . Das "Year of the Harbinger" beginnt am 31. Januar 2019 und ist in vier Seasons unterteilt, in denen es jeweils einen neuen Helden für jede Fraktion und ein saisonales Event geben wird. Neue Karten sind ebenfalls geplant. Außerdem möchten die Entwickler die Offensive, die Reaktionszeit, das Rache-System, das Anvisieren sowie die allgemeine Charakter-Balance verbessern. Der erste neue Held ist der "Black Prior" (Ritter-Fraktion) mit Drachenschild und Langschwert."Im Einklang mit den Verbesserungen der Helden, die im vergangenen Jahr eingeführt wurden, wird Year 3 Season 1 weitere Updates beinhalten, um die Helden-Liste zu verbessern. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf dem Shugoki, Kriegsfürst und Friedenshüter. Zusätzlich wird am 31. Januar die neue Karte, 'Harbor', für den Modus Herrschaft kostenlos für alle For-Honor-Spieler hinzugefügt. 'Harbor' ist eine Hafenstadt am Ufer des Eitrivatnensees, wo die schwarzen Prioren den Rittern einst bei der Verteidigung gegen ihre Feinde halfen", schreibt Ubisoft.Letztes aktuelles Video: Year of the Harbinger - Year 3 Trailer