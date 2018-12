Ghost Recon Wildlands: Special Operation 3: Crossover-Event mit Ghost Recon Future Soldier - 4Players.de

Die Special Operation 3 für Ghost Recon Wildlands wird eine (kostenlose) Spezialmission mit Bezug zu Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier enthalten. Auch die Charaktere Scott Mitchell und John Kozak sind dabei. Ab dem 11. Dezember können Spieler von Ghost Recon Wildlands dieses zweiteilige Crossover-Event auf allen Plattformen spielen."Exklusive Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier Themeninhalte werden in die Hauptkampagne von Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands und den PvP-Modus eingeführt. Darunter sind zwei neue, von Future Soldier inspirierte PvP-Klassen und eine PvE-Mission, Operation Silent Spade. In Operation Silent Spade fordert der Ghost Leader Scott Mitchell Nomad und sein Team auf, dem Neuling John Kozak bei der Untersuchung einer Verschwörung zu helfen, die das Santa Blanca-Kartell mit einer nuklearen Bedrohung verbindet. Diese Herausforderung kann alleine oder mit bis zu vier Spielern kooperativ gespielt werden. Nach erfolgreichem Abschluss der Operation Silent Spade werden die Spieler mit dem optischen Camouflage Rucksack belohnt, der sich perfekt für Stealth-Einsätze eignet. Zusätzlich können die Spieler ihre Ghosts mit dem Silent Spade Pack, welches neue Anpassungsgegenstände und Waffen enthält, weiter individualisieren und bewaffnen", führt Publisher Ubisoft weiter aus.Special Operation 3 wird mit Vanguard und Sharpshooter auch zwei neue Ghost War PvP-Klassen einführen, die von Charakteren aus Ghost Recon Future Soldier inspiriert wurden."Vanguard nutzt Sensorgranaten, um versteckte Feinde im Wirkungsbereich seines Teams aufzudecken und hervorzuheben, während Sharpshooter seine Schüsse mit seiner Fernkampf-Fähigkeit auflädt, die es ihm bei voller Ladung ermöglicht, Ziele auch über große Distanzen sicher zu treffen und die Fallhöhe des Geschosses zu reduzieren. Neben zwei neuen Klassen bringt die Erweiterung auch zwei neue PvP-Karten, die Lithium-Mine und die Außenbezirke. Inhaber des Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Year 2 Pass erhalten ab dem 11. Dezember Zugang zu den beiden neuen Ghost War Klassen und ein exklusives Anpassungsset. Alle anderen Spieler können ab dem 18. Dezember auf die neuen Klassen und Inhalte der Ghost Recon Future SoldierMission zugreifen."Letztes aktuelles Video: Special Operation 3 Ghost Recon Future Soldier"PC-Spieler, die ihre Erfahrungen in der Wildnis mit Freunden teilen möchten, können vom 11. Dezember bis 11. Februar 2019 über das PC-Empfehlungssystem Belohnungen wie Spec Ops- und Ghost War- Kisten erhalten. Eingeladene Freunde, die das Spiel kaufen, erhalten auch Belohnungen, darunter eine Ghost War-Kiste und eine Spec Ops-Kiste. Je mehr Freunde die Spieler einladen, desto mehr Belohnungen erhalten sie. (...) Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Year 2 wird das Ghost Recon Universum stetig erweitern. So werden weitere kostenlose Spezialoperationen erscheinen, die jeweils ein einzigartiges Thema besitzen. Ebenso wird die PvE-Kampagne mit speziellen kostenlosen Inhalten und besonderen Herausforderungen, die exklusive Belohnungen bereithalten, immer weiter ausgebaut und auch das 4v4 PvP-Erlebnis wird stetig verbessert und von der Community gewünschte Features beinhalten. Das Entwicklungsteam ist bestrebt, das Spiel mit kostenlosen neuen Inhalten und Verbesserungen des Kernerlebnisses zu unterstützen."