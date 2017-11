Hitman: Auftragskiller soll eigene TV-Serie beim Streamingdienst Hulu bekommen - 4Players.de

Nach Auftritten in mehreren Spielen von IO-Interactive und sogar zwei Kinofilmen bekommt Auftragskiller 47 aus Hitman bald wohl auch eine eigene TV-Serie: Nach Angaben von Deadline will der Streamingdienst Hulu in Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma Fox21 ein entsprechendes Format entwickeln. Für das Drehbuch der Pilotfolge wurde Derek Kolstad verpflichtet, der bereits für die beiden Actionfilm-Reihe John Wick verantwortlich zeichnete und aktuell auch am dritten Teil arbeitet, welcher 2019 in die Kinos kommen soll.



Bei Hulu setzt man offenbar große Hoffnungen auf Hitman im TV-Format: Geht es nach den Verantwortlichen, soll die Serie zu einem Flaggschiff für den Streamingdienst werden.

