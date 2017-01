Summer Lesson: "Schulmädchensimulator" für PSVR bekommt englische Trailer; Veröffentlichung im Westen nicht unwahrscheinlich - 4Players.de

Wie Dualshockers.com berichtet, wurden für den japanischen VR-"Schulmädchensimulator" Summer Lesson einige englisch untertitelte Trailer veröffentlicht. Bereits die japanische Version des PSVR-Titels soll demnach englische Untertitel bekommen und "Anfang 2017" erscheinen. Das Magazin deutet die Trailer als Hinweis auf einen Release im Westen. Gematsu.com wies bereits am 6. Januar mit einem Tweet darauf hin, dass Bandai Namco für den Titel bereits Markenschutz in Europa angemeldet hat . Die Trailer geben einen kleinen Einblick in die Freizeitaktivitäten, die auf den als Ferien-Privatlehrer engagierten Spieler zukommen. Dazu gehören offenbar das Füttern mit Tortenstückchen, romantische Feuerwerksdialoge übers Händchenhalten oder das Einreiben von Mückenstichen am Hals der Schülerin.Letztes aktuelles Video: Englischer Ankuendigungs-Trailer