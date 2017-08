Elex: Nachfolger scheint bereits in trockenen Tüchern zu sein - 4Players.de

ELEX 2 scheint bereits in trockenen Tüchern zu sein, denn die Europäische Union unterstützt vier deutsche Games-Projekte mit fast 500.000 Euro und darunter ist auch ein Nachfolger von ELEX . Das Branchen-Magazin Games Wirtschaft berichtet, dass die Entwickler eine Fördersumme in Höhe von 150.000 Euro erhalten haben - jedoch ist in der Förderliste ("Creative Media Europe 2017") nicht von Piranha Bytes oder Pluto 13 die Rede. "So hat eine gewisse 'AWins 2011 GmbH & Co. KG' aus Essen Fördermittel für ein Spiel namens 'ELEX 2' beantragt - und erhalten. Die Firma besteht seit 2011 und hat ihren Sitz an derselben Essener Adresse wie Pluto 13 GmbH, der Muttergesellschaft von Piranha Bytes ('Gothic', 'Risen') - auch der Geschäftsführer ist identisch. (...) In einer solch späten Phase eines Projekts laufen üblicherweise längst die Vorbereitungen für einen Nachfolge-Titel – zumal der Antrag für die Fördermittel bereits im Frühjahr 2017 gestellt werden musste", heißt es weiter ELEX, das Open-World-Rollenspiel der Gothic- und Risen-Macher, wird am 17. Oktober 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Die Fraktion der Outlaws