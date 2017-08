Elex: Keine Download-Erweiterungen und keine Zusatzinhalte geplant - 4Players.de

Dearan hat geschrieben: ? Heute 19:40

Ich weiß nicht, wieso hier so gejubelt wird.Gothic 2 war auch ein "komplettes" Spiel, wäre aber ohne das grandiose Addon "Die Nacht des Raben" wohl niemals der Rollenspiel-Klassiker geworden, der es heute ist. Addons, die mit viel Liebe entwickelt werden, können auch ein komplettes Spiel noch bereichern. Nur weil Erweiterungen zu einem Spiel erscheinen, bedeutet es nicht, dass das Grundspiel vorsätzlich beschnitten wurde.Es müsste vorher sowieso definiert werden, was genau man unter "komplett" in diesem Zusammenhang überhaupt verstehen soll. Schließlich könnte man unter einem "kompletten Spiel" einfach das Endprodukt verstehen, das zum Verkauf angeboten wird. Es ist klar, dass Beschreibungen wie "X ist (k)ein komplettes Spiel" nur zulässig sind, wenn man den individuellen Fall betrachtet. Hierfür ist natürlich Kenntnis des Produkts erforderlich. Da das Produkt aber in diesem Fall noch nicht verfügbar ist, sollte von voreiligen Schlüssen wie "Also ist dies ein komplettes Spiel" abgesehen werden.