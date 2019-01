Odallus: The Dark Call: Von Castlevania inspirierte 2D-Action kommt auch für Switch, PS4 und Xbox One - 4Players.de

Screenshot - Odallus: The Dark Call (PC) Screenshot - Odallus: The Dark Call (PC) Screenshot - Odallus: The Dark Call (PC) Screenshot - Odallus: The Dark Call (PC) Screenshot - Odallus: The Dark Call (PC) Screenshot - Odallus: The Dark Call (PC) Screenshot - Odallus: The Dark Call (PC) Screenshot - Odallus: The Dark Call (PC) Screenshot - Odallus: The Dark Call (PC) Screenshot - Odallus: The Dark Call (PC) Screenshot - Odallus: The Dark Call (PC) Screenshot - Odallus: The Dark Call (PC) Screenshot - Odallus: The Dark Call (PC) Screenshot - Odallus: The Dark Call (PC) Screenshot - Odallus: The Dark Call (PC)

JoyMasher und Digerati werden den bereits 2015 für PC erschienenen und von Ghosts'n Goblins, Demon's Crest sowie Castlevania inspirierten Retro-Plattformer Odallus: The Dark Call am 8. Februar 2019 für Nintendo Switch sowie kurze Zeit später auch für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer PS4 Switch Xbox One