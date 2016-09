Dragon Quest Builders: Alefgard o Fukkatsu Seyo: Demo für PS4 und PS Vita veröffentlicht - 4Players.de

Square Enix hat eine Demo-Version von Dragon Quest Builders für PS4 und PS Vita im PlayStation Store veröffentlicht. In dem einführenden Kapitel können interessierte Spieler eine offene Insellandschaft erkunden, eine Stadt wiederaufbauen und Horden von Monstern bekämpfen, während sie Quests erfüllen. Dragon Quest Builders wird in Europa und PAL-Gebieten am 14. Oktober 2016 für PS4 und PlayStation Vita (als digitaler Download) erscheinen.Letztes aktuelles Video: Was ist Dragon Quest Builders