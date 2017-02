The Surge: 14 Minuten Spielszenen: Intensive Nahkämpfe und Exoskelett-Updates - 4Players.de

Intensive Nahkämpfe wie in Dark Souls oder Lords of the Fallen stehen in The Surge auf der Tagesordnung. Das Sci-Fi-Abenteuer spielt in einer düsteren Zukunft des späten 21. Jahrhunderts auf der Erde. Als Gegner warten Maschinen, Menschen mit Exoskeletten oder andere Mensch-Maschinen. Das Kampfsystem belohnt die Offensive (ähnlich wie bei Bloodborne ). Nur wenn man Treffer landet, lädt sich die Kampfenergie auf, mit der man sich wiederum auf Knopfdruck heilen kann - es gibt weder Tränke noch Medipakete. Und damit das Ganze nicht in ein Hack-&-Slay ausartet, kommt ein Ausdauersystem zum Einsatz, das dosierte Schläge forciert. Zwar gibt es keine Klassen, aber man kann den Kampfstil seines Charakters über die erbeutete Ausrüstung anpassen. So wird es möglich sein, gezielt bestimmte (gepanzerte) Teile des Gegners zu attackieren. Durch die Panzerung wird der erzielte Schaden zwar verringert, aber es besteht die Chance, dass man einen "Finishing Blow" landen kann und ein Teil (z.B. ein Arm oder Bein) des Gegners intakt abgetrennt wird, wodurch man Pläne und Gegenstände für das eigene Exoskelett erhalten kann. Das dystopische Spiel von Deck 13 (Entwickler) und Focus Home (Publisher) soll im Mai 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Demo 2