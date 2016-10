World of WarCraft: Legion: Rückkehr nach Karazhan: Patch 7.1 veröffentlicht - 4Players.de

Aktualisierung vom 26. Oktober 2016, 14:45 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 25. Oktober 2016, 12:03 Uhr:

Der Patch 7.1 ist auf die europäischen Server von World of WarCraft: Legion aufgespielt worden. Auch die vollständigen Patch-Notizen (in deutscher Sprache) mit Spieler-gegen-Spieler-Änderungen sowie Klassen- und Gegenstandsanpassungen hat Blizzard Entertainment bekanntgegeben. Interface-Addons haben fortan übrigens keinen Zugriff mehr auf die Positionen von Spielern, Gruppen und Schlachtzugsmitgliedern in Instanzen. Es folgt ein Auszug aus dem Change-Log Neuer mythischer Dungeon: KarazhanSeit seiner mysteriösen Erschaffung war der Zweck dieses dunklen Turms eng mit der Geschichte der Wächter von Tirisfal verwoben, die einst Azeroths mächtigsten Schutz gegen die Legion darstellten. Heute ist er gemeinhin als das Heim Medivhs bekannt, der Azeroth verriet und die bis dahin ununterbrochene Linie der Wächter zu einem Ende brachte. Dieses Vermächtnis macht Karazhan besonders begehrenswert für die Legion, die ihre Streitkräfte ausgesandt hat, um eine neue Front im Krieg gegen die Bewohner Azeroths zu eröffnen. Stellt eine Gruppe aus fünf wackeren Helden zusammen und kehrt in diesen legendären Dungeon zurück, um euch auf mythischem Schwierigkeitsgrad acht Bossen zu stellen. Diese Erfahrung wird eure Welt auf den Kopf stellen!Neuer Schlachtzug: Die Prüfung der TapferkeitSeit er von Loken betrogen wurde, ist Odyn in den Hallen der Tapferkeit gefangen. Von dort aus muss er mitansehen, wie Helya in den Schatten einen Plan ersinnt, um die Seelen seiner Valarjarchampions in ihren Besitz zu bringen. Vor Kurzem sind in den Ländern Sturmheims jedoch mächtige Helden aufgetaucht, die der Legion gefolgt zu sein scheinen. In der Hoffnung, mit ihrer Kraft und Entschlossenheit die Herrschaft Helyas beenden zu können, fordert Odyn diese Champions zu einer letzten Prüfung auf. Dieser neue Schlachtzug, bestehend aus drei Bossen, beendet die Geschichte um Sturmheim. Odyn, Guarm und Helya sind zwei Wochen nach Veröffentlichung von Patch 7.1 im normalen und heroischen Schwierigkeitsgrad verfügbar. Die Optionen Mythisch und der Schlachtzugbrowser folgen später.Fortführung der SuramarkampagneIhr setzt eure heldenhaften Bemühungen in Suramar mit einer neuen Questreihe fort, die über einen Zeitraum von neun Wochen freigeschaltet wird und euch bis an die Stufen der Nachtfestung führt. Erlebt den Aufstand der Nachtsüchtigen gegen die Nachtgeborenen und deren dämonischen Verbündeten der Legion und erhaltet den wundersamen Manasäbler des Arkanisten als Reittier. Haltet Ausschau nach der Quest "Keine Verbindung", um dieses Abenteuer zu beginnen.Neue WeltquestsEs ist jetzt eine neue Questreihe verfügbar, die den Zugang zu den Weltquests der Helarjar eröffnet. Haltet in Dalaran Ausschau nach der Quest "Zum Handeln gezwungen". Sie enthüllt euch die erschreckenden Ausmaße von Helyas Einfluss auf den Verheerten Inseln und lässt euch den Widerstand unterstützen. Die Falkosaurier sind da! Die Küste der Verheerten Inseln wird von einer aggressiven Raubtierspezies angegriffen, die sich unaufhaltsam weiter vermehrt. Falkosaurier lassen Falkosauriereier und Falkosaurierfedern fallen, die ihr für neue Rezepte in Erster Hilfe und Kochkunst benötigt. Adoptiert einen verwaisten Falkosaurier als Haustier und lernt diese hungrigen Kreaturen besser kennen. Wer weiß? Vielleicht erhaltet ihr am Ende ein neues, einzigartiges Reittier.Morgen wird Blizzard Entertainment den ersten Inhaltspatch für World of WarCraft: Legion in Europa veröffentlichen. Die Server-Wartungsarbeiten, um den Patch 7.1 aufzuspielen, sollen bis 7 Uhr dauern. Mit dem Update wird man nach Karazhan zurückkehren. Nach einer Vorquest-Reihe, die sich hauptsächlich um mythische Dungeons dreht, dürfen fünf Spieler das neu aufgelegte Karazhan-Dungeon mit neun Bossgegnern (ein versteckter Boss) auf dem Schwierigkeitsgrad "Mythisch" besuchen. Die Freischaltung von Karazhan ist accountweit.Des Weiteren wird die Geschichte in Suramar fortgesetzt und "Alcaz Island" überarbeitet. Neue Worldquests, Haustiere, Reittiere, Spielzeuge, Rezepte und ein Händler, der Crafting-Materialen gegen Blut des Sargeras verkauft, kommen ebenfalls ins Spiel. Der drei Bossgegner umfassende Schlachtzug "Prüfung der Tapferkeit" wird zwei Wochen später - am 9. November (nach der BlizzCon) - an den Start gehen. Der nächste Schlachtzug "Die Nachtfestung" mit Gul'dan als Endgegner ist für Anfang 2017 vorgesehen.Letztes aktuelles Video: Patch 71 Survival Guide