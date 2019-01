Stellaris: Console Edition für PS4 und Xbox One erscheint Ende Februar - 4Players.de

Der Termin steht fest. Paradox Interactive wird Stellaris am 26. Februar 2019 auf PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Stellaris: Console Edition wird 39,99 Dollar kosten. Darüber hinaus wird Stellaris als Console Edition Deluxe für 59,99 Euro angeboten . Die Deluxe-Version umfasst zusätzlich das Plantoids Species Pack, das Leviathan Story Pack und die große Utopia-Erweiterung. Sämtliche Erweiterungen werden in den kommenden Monaten erscheinen.Für die Umsetzung des Weltraum-4x-Strategiespiels (zum Test ) hat man sich mit Tantalus Media zusammengetan - wie schon bei Cities: Skylines.Die Konsolen-Versionen sollen das 4X-Konzept ohne größere Anpassungen auf die Konsole übertragen. Im Vergleich zur PC-Fassung wird ein aktualisiertes Tutorial versprochen. Außerdem werden sehr wahrscheinlich die höchste und die niedrigste Spielgeschwindigkeitsstufe auf Konsolen gestrichen. Die Größe der Galaxie wird zudem auf 600 Sterne reduziert (PC: 1.000). Ansonsten sollen die Konsolen-Fassungen inhaltlich auf dem Stand von Version 1.7 (Bradbury) sein. Nach dem Verkaufsstart soll das Weltraum-Strategiespiel regelmäßig mit weiteren Zusatzinhalten und Updates versorgt werden.Letztes aktuelles Video: Console Edition Tour of the galaxy Pre-Order Trailer