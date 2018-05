Divinity: Original Sin 2: Zahlreiche Anpassungen für Konsolen-Umsetzungen - 4Players.de

Für die Konsolen-Version des Rollenspiels Divinity: Original Sin 2 hat das Team der Larian Studios einige Veränderungen angekündigt, um die Spielerfahrung auf PS4 und Xbox One zu optimieren und auch generelle Verbesserungen vorzunehmen.So wird nach Angaben von Gamespot z.B. der dritte Akt komplett überarbeitet: Die Region Arx soll mit neuen Dialogen, weiteren NPCs und zusätzlichen Quests sowohl den Spielfluss verbessern als auch die Geschichte besser zur Geltung bringen. Außerdem sollen die Kämpfe mit weiteren sieben Begegnungen ergänzt werden, um Questverläufe sinnvoller aufzulösen.Anfänger dürfen sich außerdem auf einen optionalen Tutorial-Abschnitt freuen. Mit dem neuen Story-Modus wird außerdem ein weiterer Schwierigkeitsgrad bereitgestellt, der es erlauben wird, bei Kämpfen die Flucht anzutreten und gefallene Party-Mitglieder unendlich oft wiederzubeleben.Zudem will man auch die Benutzeroberflächen des Inventars und Tagebuchs überarbeiten, um z.B. mit einer sinnvolleren Sortierung von Einträgen oder dem gleichzeitigen Auswählen mehrerer Objekte für mehr Ordnung und Übersicht zu sorgen. Neue Markierungen auf der Karte sollen außerdem dazu beitragen, dass die Spieler besser verstehen, welche Ziele sie im Rahmen der Quests verfolgen müssen.Darüber hinaus beschäftigt man sich auch mit Anpassungen bei der Spielbalance und KI sowie Veränderungen bei der Ökonomie. So sollen die Preise für Rüstungen besser im Verhältnis dazu angepasst werden, wie nützlich sie überhaupt sind.Letztes aktuelles Video: Xbox Preview