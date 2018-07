Pokémon GO: Über 170.000 Trainer auf Pokémon-Safari in Dortmund - 4Players.de

Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android)

Am 30. Juni und 01. Juli fand in Dortmund ein großes Pokémon-GO-Event statt, und zwar die Europa-Premiere der "Safari Zone". Laut The Pokémon Company International nahmen mehr als 170.000 Gäste aus aller Welt an dem Ereignis in der Ruhrgebietsstadt teil. Die Pokémon GO Safari Zone, bei der im Westfalenpark und dem gesamten Dortmunder Stadtgebiet viele und seltene Pokémon innerhalb des Spiels (auf Android und iOS) auftauchten, profitierte von sonnigem Wetter und weiteren Freizeitaktivitäten. Alleine im Westfalenpark wurden am besagten Wochenende 28,6 Millionen Pokémon gefangen."Schon im Vorfeld der eigentlichen Veranstaltungstage herrschte familiäre Stimmung in der ganzen Stadt, wo tausende Trainer Seite an Seite durch die Fußgängerzonen und Grünflächen spazierten. Schon von Weitem waren die Spieler an ihren vielen Niantic- und Pokémon-Fanartikeln zu erkennen, deren Ladekabel ihre Smartphones mit den Powerbanks in ihren Rucksäcken und Taschen verbanden. Diese offensichtlich geteilte Leidenschaft vermittelte ein freundschaftliches Gefühl, das viele Menschen spontan miteinander ins Gespräch brachte und mit Hilfe des neuen FreundeslistenFeatures internationale Freundschaften entstehen ließ. Da manche Pokémon nur in bestimmten Teilen der Erde gefangen werden können, kam im Anschluss meist auch das zweite neue Feature von Pokémon GO zum Einsatz: die Möglichkeit zu Tauschen. Dabei wurde nicht nur die Sammlung - der sogenannte Pokédex - vieler Spieler durch besondere Pokémon erweitert, sondern auch die mit dem Fang verbundenen Geschichten aus aller Welt geteilt", heißt es in der Pressemitteilung."Am Samstag war es dann für viele bereits früh am Morgen soweit, sich auf den Weg zum Westfalenpark zu machen, um als eine der ersten über die zahlreichen Grünflächen zu flanieren, sich an einem der jeweils rund 900 Plätze in den Team-Lounges zu entspannen, mit der Seilbahn über den Park hinweg zu fahren, Fotos mit einem lebensgroßen Pikachu aufzunehmen, sich mit den verschiedenen Köstlichkeiten der Imbissmeilen zu stärken und allen voran natürlich ihren Pokédex zu erweitern. Im Park und dem gesamten Stadtgebiet erschien dieses Wochenende nicht nur das Pokémon Corasonn, das sonst nur in den Tropen vorkommt, sondern auch besonders viele Schillernde Pokémon – sehr seltene Farbvarianten bekannter Pokémon. Außerdem konnten Trainer neue Formen von Icognito fangen (...) Zu den Highlights des Wochenendes zählte zudem ein großes Gruppenfoto, das an beiden Tagen jeweils um 12:00 Uhr vor der malerischen Seebühne im Westfalenpark entstand. Hier versammelten sich sowohl am Samstag als auch am Sonntag bis zu 10.000 jubelnde Trainer zu einmaligen Bildern."Die Pokémon GO Safari Zone Dortmund stellt den Auftakt der Pokémon GO Sommertour dar, bei der ähnliche Ereignisse an zwei weiteren Orten stattfinden werden: Das Pokémon GO Fest 2018: A Walk in the Park in Chicago, USA vom 14. bis zum 15. Juli und eine Safari Zone in Yokosuka, Japan später diesen Sommer.Außerdem scheint die Popularität von Pokémon GO wieder zu steigen. Laut SuperData erwirtschaftete das Spiel im Mai 2018 weltweit insgesamt 104 Millionen Dollar; 174% mehr als im Vorjahr. Rechtzeitig zum Sommer stieg die Spielerzahl auf das höchste Niveau seit dem Höhepunkt des Spiels im Jahr 2016 ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Dritte Welle als Naturdokumentation