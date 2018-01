Brokenhead schrieb am 16.01.2018 um 13:56 Uhr

Meiner hat angefangen sich nach knapp eine jahr aufzulösen... gemeint ist die Gummierung auf der unterseite... von ein tag auf dem andern fing es an. Support kontaktiert und da wurd mir nur gesagt das die Garantie abgelaufen sei, Reparatur gibts nicht nur neukauf... wtf meim controller ist iO ich will nur eine neue unterseite... auf ebay bin ich dann fündig, muss nur noch die kleinen äusseren hörnchen ersetzen, allerdings habe ich mit mit alleskleber erstmal selber ausgeholfen und ich muss sagen der kleber hält bessser als die original klebestellen. Klar lässt sich so nicht sauber arbeiten und man sieht an abstehenden stellen das das gummi ab war, besonders da wo ich mit dem cutter überschüssige stellen angemacht habe aber er hat schon so fast nahezu die perfekte griffigkeit.

Lage rede kurzer Sinn, das problem ist kein neues, wenn man dannach googlet dann findet man einige mit den selben problem. Ich hoffe MS hat hier nachgebessert