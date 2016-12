Valkyria Revolution: Neuer Titel für Valkyria: Azure Revolution; Veröffentlichung in Europa für PS4, Vita und Xbox One bestätigt - 4Players.de

Tretet dem Tod entgegen - Brunhilde, eine der letzten lebenden Valkyrien - magische Wesen mit schier endloser Macht - droht, die Flut in der Schlacht zu wenden. Gebunden durch einen Eid reitet sie gemeinsam mit dem Feind in den Kampf. Es ist an den Spielern einen Weg zu finden, sie zu bezwingen.

Bereitet euch auf LeGION vor - Valkyria Revolution besticht durch ein brandneues Kampfsystem, das Echtzeitgefechte mit taktischen Strategieelementen mischt. Spieler nutzen fiese Combos oder brillante Taktiken, um die Kontrolle über das Schlachtfeld zu erlangen. In den hitzigen Gefechten ist die perfekte Mischung aus beiden Elementen der Schlüssel zum Sieg.

Die Genialität des Krieges - Aus Elend entsteht großer Erfindergeist. In ihren belagerten Heimstätten können die Spieler zwischen unterschiedlichen Modifikationen und Entwicklungspfaden für ihre Waffen wählen und diese aufwerten.

Neue malerische Optik - Dank der neuen Gouache Engine, erstrahlt Valkyria Revolution in einzigartiger Leinwandoptik.

Klassische Komposition - Valkyria Revolution besticht durch einen lebhaften Soundtrack, der eigens vom Komponisten Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger, Stella Glow) geschrieben wurde."

Valkyria: Azure Revolution wird in Europa unter dem Titel Valkyria Revolution für PlayStation 4 und Xbox One im zweiten Quartal 2017 erscheinen. Auch die PS Vita wird versorgt (in digitaler Form). SEGA schreibt in der Pressemitteilung: "Valkyria Revolution stellt zudem auch sinngemäß eine Revolution im traditionellen Valkyria Chronicles Universum dar, da es auf einem alternativen Zeitstrahl in der Ära der europäischen Industrialisierung stattfindet und das traditionelle rundenbasierte Strategie-Spielprinzip über alle Schlachtfelder hinweg gegen eine Hybrid-Prinzip aus Echtzeitschlachten und taktischer Strategie tauscht. (...)Es bedarf nur eines einzelnen Funken, um das Inferno des Krieges zu entfachen und das werden Spieler von 'Valkyria Revolution' umgehend erfahren. Fünf langjährige Freunde, getrieben von Rachegelüsten, stürzen einen ganzen Kontinent in einen fürchterlichen Krieg und opfern unzählige Unschuldige, aus einem Streit heraus, der auf verdrehen Halbwahrheiten und unverblümten Lügen basiert. Dieser 'Kreis der Fünf' bündelt und nutzt den Einfluss ihrer politischen und militärischen Positionen, damit sich die Einwohner ihres kleinen, ökonomisch unter Blockade stehenden Heimatlands zu einem mächtigen Widerstand zusammenschließen und gegen ihre imperialen Unterdrücker erheben. Werden die Mitglieder des 'Kreis der Fünf' als heldenhaft Befreier in Erinnerung bleiben oder werden ihre eigennützigen Motive sie als verräterische Verschwörer entlarven, die bereit sind, unzählige Leben für ihre persönliche Vendetta zu opfern? Spieler in Europa werden diese spannende Geschichte in 'Valkyria Revolution' erleben und die erschütternde Realität hinter all diesen Geschehnissen erfahren ...Letztes aktuelles Video: Japanischer Trailer