Where the Water Tastes Like Wine: Sting übernimmt Sprecherrolle im Spiel

Dim Bulb Games, Serenity Forge und Good Shepherd Entertainment haben ein neues Video zu Where the Water Tastes Like Wine veröffentlicht, in dem sie die Charaktere und Sprecher ihres Folklore-Adventures vorstellen - darunter auch der 16-fache Grammy-Preisträger Sting. Der renomierte Musiker, Songschreiber und Schauspieler stehe für eine der Hauptgeschichten des demnächst für PC und Mac erscheinenden Spiels vor dem Mikrofon. "Where the Water Tastes Like Wine ist eine einzigartige Storytelling-Erfahrung", so Sting. "Ich bin glücklich, ein Teil dieser visionären Zusammenarbeit zu sein."Der Titel sei ein gleichermaßen wehmütiges wie einfallsreiches amerikanisches Folklore-Spiel über das Weitergeben von Geschichten und das Reisen, während man sich mit seinem Schicksal beschäftige. Spieler sollen durch ein Jahrhundert amerikanischer Geschichte wandern und dabei eine sagenhafte Vielfalt an Menschen, Perspektiven und persönlichen Geschichten entdecken. Zu den Erzählern dieser Geschichten gehören auch Dave Fennoy ( The Walking Dead: A Telltale Games Series ), Cissy Jones ( Firewatch ) sowie Kimberly Brooks ( Mass Effect ). Eine vollständige Liste der Sprecher findet sich hier Letztes aktuelles Video: Charakter-Trailer