Good Shepherd Entertainment hat Where the Water Tastes Like Wine: Fireside Chats veröffentlicht, eine kostenlose Standalone-Version zur Begleitung von Where The Water Tastes Like Wine . Es ist für PC, Mac und Linux verfügbar.Fireside Chats wird kostenlos bei Steam angeboten und bietet "exklusive" Story-Inhalte für alle Folktales der sechzehn Charaktere des Hauptspiels. Zugleich ist das komplette erste Kapitel (Dire Wolf) aus der Vollversion - quasi als Demo - spielbar.Das Hauptspiel wird bei Steam derzeit mit 35%-Rabatt für 12,99 Euro angeboten. Unseren Test des "einzig echten Wandersimulators" findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Release-Trailer