Ni No Kuni 2 Schicksal eines Königreichs: Die heldenhafte Gefolgschaft und die japanischen Sprecher im Trailer

Im folgenden Trailer zu Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs wird zunächst die heldenhafte Gefolgschaft in den Fokus gerückt, die Evan hilfreich zur Seite steht. Zu hören ist dabei die japanische Sprachausgabe, die als alternative Option zur englischen Sprachausgabe ausgewählt werden kann. Im Anschluss kommen noch die japanischen Sprecher zu Wort. Sie berichten über ihre Charaktere und die Sprachaufnahmen.Der Releasetermin von Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs ist erst kürzlich verschoben worden. Das Rollenspiel soll am 23. März 2018 für PC und PlayStation 4 erscheinen. Bisher war der 19. Januar 2018 angedacht.Letztes aktuelles Video: Team of Heroes