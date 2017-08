100ft Robot Golf: Gratis-Erweiterung "Kaiju Driving Range" im Trailer - 4Players.de

Die Erweiterung wird am 12. September veröffentlicht.



Letztes aktuelles Video: Kaiju Driving Range Trailer



Letztes aktuelles Video: Kaiju Driving Range Trailer

Die Entwickler von No Goblin haben einen frischen Trailer zur Gratis-Erweiterung "Kaiju Driving Range" für das Mech-Golfspiel 100ft Robot Golf veröffentlicht. Die Erweiterung wird exklusiv für die Besitzer der PS4-Variante erscheinen und einen Duell-Modus zwischen TV- und VR-Spieler ermöglichen. Einer der Spieler übernimmt am TV die Kontrolle über einen der gigantischen, Golfspielenden Robos, während der andere mit dem PSVR-Headset ausgestattet in die Haut eines japanischen Riesenmonsters (Kaiju) schlüpft, die Bälle des Roboters abwehrt und mit Wolkenkratzern zum Gegenschlag ausholt.