Punch Club: Das Boxstudio hat seine Tore auf Nintendo Switch geöffnet - 4Players.de

Seit gestern können auch Besitzer einer Switch Boxer vom Nobody zum Star machen, denn wie Publisher tinyBuild mitgeteilt hat, wurde Punch Club im eShop veröffentlicht. Das bei Lazy Bear Games entstandene Spiel ist zudem für PC, PlayStation 4, Xbox One sowie mobile Plattformen, darunter Nintendos 3DS, erhältlich.Den Entwicklern gelang mit Punch Club eine fesselnde Alltagssimulation mit Anleihen bei Die Sims. In unserem ursprünglichen Test war Mathias von der "Mischung aus storybasiertem Sims sowie einem Box-Manager" jedenfalls sehr angetan. Im eShop wird das Spiel mit den folgenden Worten beschrieben:"'Punch Club' ist ein Box-Managementspiel mit verzweigenden Handlungssträngen. Dein Ziel ist eindeutig. Das Erreichen des Ziels hängt aber davon ab, ob du ganz brav auf der Rangliste aufsteigst oder lieber eine moralisch verwerfliche, zwielichtige Route einschlägst."Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer