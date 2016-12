Conan Exiles: Video: Überleben in der Welt von Conan dem Barbaren - 4Players.de

Funcom hat ein Video zu Conan Exiles veröffentlicht, in dem es um den Überlebensaspekt in dem Open-World-Survival-Spiel geht. "Wenn es eine Welt gibt, die deine Fähigkeiten und deinen Überlebenswillen wirklich auf die Probe stellt, dann die Welt von Conan dem Barbaren", sagt Joel Bylos (Creative Director). "Seine Welt ist riesig, wunderschön und voller Möglichkeiten, zögert aber keine Sekunde, dir die Kehle aufzuschlitzen und dich vor den Füßen deiner Feinde verbluten zu lassen. In 'Conan Exiles' reichen Wasser und Nahrung nicht aus, um zu überleben. Du musst gegen tödliche Sandstürme, blutrünstige Kannibalen und die göttlichen Avatare anderer Spieler bestehen, die deine Dörfer zerschmettern." Der Vorabzugang (Early Access) zu Conan Exiles für PC beginnt am 31. Januar 2017. Die Xbox One (Game-Preview-Programm) wird im Frühjahr 2017 versorgt.Conan Exiles ist ein Open-World-Survival-Spiel in der Welt von Conan dem Barbaren. Das Spiel kann im Multiplayer oder im lokalen Einzelspieler-Modus auf privaten und öffentlichen Servern gespielt werden. "In der Welt von Conan Exiles reicht es nicht, Wasser und Nahrung zu finden, um zu überleben. Durchstreife eine weitläufige Welt, entdecke die Ruinen uralter Kulturen und lüfte ihre dunklen Geheimnisse, während du alles daran setzt, das Land der Verbannten deinem Willen zu unterwerfen. Beginne mit nichts als deinen bloßen Händenund schmiede das Vermächtnis deines Clans ... angefangen mit einfachen Waffen und Werkzeugen über riesige Festungen bis hin zu ganzen Städten! Mache dir die Banditen im Land der Verbannten untertan, indem du auf dem Rad der Schmerzen ihren Willen brichst. Opfere die pochenden Herzen deiner Feinde auf dem blutigen Altar deines Gottes, um wahrhaftige Macht zu erlangen! Beschwöre den riesenhaften Avatar deines Gottes und bringe mit seiner Hilfe Tod und Verderben über deine Feinde."Letztes aktuelles Video: Survive in the World of Conan