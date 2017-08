Conan Exiles: Weitere Details zum großen Update "Der eisige Norden" - 4Players.de

Mit dem großen Update "Der eisige Norden" möchte Funcom am 16. August die zweite Early-Access-Phase bei Conan Exiles einläuten - am gleichen Tag soll zudem die Xbox-One-Version (Game Preview) starten. Abgesehen davon, dass die Welt des Survival-Abenteuers im Conan-Universum durch das weitläufige Gebiet im hohen Norden um 70 Prozent größer werden soll und man auf die Körpertemperatur achten muss, wird das Kampfsystem überarbeitet. Demnach wird es bald jeweils eine eigene Taste für den "leichten" und den "schweren" Angriff geben. Sprinten wird man in Kämpfen übrigens nicht mehr können. Überarbeitet werden viele Animationen, die Computerintelligenz (gefährlichere Gegner) und die Ausbalancierung der Beute. Neu ist "The Exiles Journey" als Teil der Benutzeroberfläche - eine Art Leitfaden für Neulinge als Mischung aus Tutorial und Achievement-System. Der "Reiseführer" soll stetig erweitert werden, heißt es.Letztes aktuelles Video: Early Access Phase 2 Bigger and Better