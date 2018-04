Conan Exiles: Video: Tour durch die weitläufige Spielwelt - 4Players.de

Funcom hat ein weiteres Video zu Conan Exiles veröffentlicht, das sich um die Reise des Spielers und die weitläufige Spielwelt dreht. Nach 14 Monaten verlässt Conan Exiles am 8. Mai 2018 nicht nur die Early-Access-Phase auf PC und Xbox One, sondern wird erstmalig auch für PlayStation 4 verfügbar sein.Mit der Veröffentlichung hat die Welt von Conan Exiles ihre Größe mehr als verdoppelt und umfasst nun nicht mehr nur Wüsten oder eisige Gipfel, sondern erstreckt sich bis tief in die Sümpfe. Dort treffen die Spieler auf Lemurier, die in finsteren Ritualen der zweigesichtigen Göttin Derketo huldigen, die auf dem Pfad zwischen Lust und Tod wandelt."Conan Exiles ist ein Survival-Spiel, das brutalen Kampf, ein mächtiges Aufbau-System und intensive PVP-Schlachten in einer offenen Sandbox Welt vereint", erklärt Creative Director Joel Bylos. "Es ist keine leere Sandbox, da wir sehr viel Mühe investiert haben, der Welt einen Sinn und eine Geschichte zu geben. Spieler werden interessante Orte und NPCs entdecken, während sie die offene Welt erkunden und so nach und nach den Geheimnissen der antiken Zivilisation auf die Spur kommen. Der Kern Conan Exiles ist das nackte Überleben, das Aufbauen einer eigenen Zuflucht und darüber hinaus das Entdecken der einzigartigen Welt.""Conan Exiles ist ein Open-World-Survival-Spiel im unbarmherzigen Conan-der-Barbar-Universum. Spieler müssen in der Wildnis überleben, ihr eigenes Königreich aufbauen und ihre Gegner in großangelegten Schlachten dominieren. Mit nichts außer ihren nackten Händen starten Spieler in Conan Exiles, um Waffen und Werkzeuge zu schmieden, alles von kleinen Behausungen bis riesigen Festungen zu errichten und sogar die Kontrolle über einen der gigantischen Götter zu übernehmen und die gegnerischen Siedlungen zu verwüsten. Conan Exiles kann als lokaler Einzelspieler und im persistenten Online-Multiplayer gespielt werden."Letztes aktuelles Video: Countdown to Launch