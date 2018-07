Battalion 1944: Zweites großes Early-Access-Update überarbeitet nahezu alles - 4Players.de

Große Performance-Verbesserungen für alle Spieler

Für die Early-Access-Version von Battalion 1944 ist das "Major Update 2" veröffentlicht worden. Die Entwickler wollen weitreichende Performance-Verbesserungen vorgenommen und den kompetitiven Wettkampfmodus Wartide 2.0 zusammen mit einem neuen Matchmaking-System eingebaut haben. Außerdem wurde die Grafik komplett überarbeitet (neue Charaktermodelle und Charakterbewegungen). Neu sind ebenfalls die Sound-Engine, die Karte 'Savoia' und das (kostenlose) Fortschrittssystem BattleRank. Hitboxen und Treffererfassung sollen ebenfalls verbessert worden sein."BattleRank ist in Seasons von etwa drei Monaten aufgeteilt und schaltet exklusive, neue Belohnungen und Waffen-Skins frei, die es nur in diesem Zeitraum geben wird. Andauerndes Spielen ermöglicht es Spielern, Erfahrungspunkte (XP) anzusammeln, um neue Level an Belohnungen freizuschalten. Anders als Battlepass-Systeme in anderen Spielen wird BattleRank kostenlos sein", schreiben die Entwickler."Das ist die größte Ansammlung an Updates, die wir bis jetzt für Battalion 1944 veröffentlicht haben und sie ist das Ergebnis unserer Mission, das Spiel so packend und fesselnd wie möglich zu gestalten", sagt Joe Brammer, Studio Lead bei Bulkhead Interactive. "Wir haben auf unsere Spieler gehört und ihr Feedback in Betracht gezogen für die Gestaltung des Spiels auf eine Art, die sowohl ihre Erwartungen erfüllt als auch ein paar Überraschungen bietet."Das große Update enthält:Letztes aktuelles Video: Major Update 2