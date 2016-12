Dawn of Andromeda: Early Access gestartet: 4X-Weltraum-Strategie in pausierbarer Echtzeit - 4Players.de

Greywolf Entertainment (Entwickler) und Iceberg Interactive (Publisher) haben Dawn of Andromeda bei Steam Early Access veröffentlicht (Preis: 22,99 Euro). Das 4X-Weltraum-Strategiespiel läuft in pausierbarer Echtzeit. Neben Forschung, Kolonisierung, Diplomatie und Konflikten versprechen die Entwickler eine Menge Dynamik. Es soll sowohl vorgefertigte als auch zufallsgenerierte Völker geben, die sich zum Teil erst mitten im Spiel hinzugesellen, während sich mit individuellen KI-Befehlshabern das Mikromanagement reduzieren lässt. Im Verlauf der Early-Access-Phase sollen Balance, Diplomatie, Kampf, Fraktionen etc. stetig verbessert werden. Auch das Ära-Feature mit speziellen Szenarien und Hintergrundgeschichten soll folgen.Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer