Dead by Daylight: Konsolenstart des Mehrspieler-Horrors auf Juni datiert - 4Players.de

Das asymmetrische Multiplayer-Horrorspiel Dead by Daylight wird am 23. Juni 2017 für PlayStation 4 und Xbox One in Europa erscheinen, wie Starbreeze bekannt gibt . In Nordamerika soll der Titel von Behaviour Interactive bereits drei Tage früher bereitstehen. Die in Kooperation mit 505 Games erfolgende Veröffentlichung soll sowohl digital als auch physisch erfolgen. Der US-Preis wird mit 29,99 Dollar angegeben. Die Einzelhandelsversion soll neben dem Spiel den Original-Soundtrack und folgende Zusatzinhalte bieten: The 80's Suitcase, The Bloodstained Sack, Of Flesh and Mud sowie ein noch unangekündigter DLC.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer