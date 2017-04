Essence: Erster Akt des rätselhaften Abenteuers in Kürze auf Steam (Early Access) - 4Players.de

Der erste von drei Teilen des mithilfe von Kickstarter-Mitteln finanzierten Essence erscheint am 18. April auf Steam , wie Entwickler Onevision Games bekannt macht. Dabei wird es sich um eine noch in Entwicklung befindliche Early-Access-Version des Abenteuers handeln - bis wann das Spiel anschließend fertiggestellt werden soll, geht aus der aktuellen Beschreibung nicht hervor. Kickstarter-Unterstützer erhalten bereits heute Zugang zu einer Beta-Fassung.Laut Onevision wird Essence außerdem zu einem späteren Zeitpunkt auf PlayStation 4 sowie Xbox One veröffentlicht und mit Erscheinen des dritten Akts auch noch nicht genannte Virtual-Reality-Headsets unterstützen.Essence gehört zu jenen Spielen, in denen man sich in einer fremden Welt wiederfindet, um deren Geheimnisse zu erforschen. Man löst Rätsel und lernt Fähigkeiten, die anfangs verschlossene Wege öffnen, um nicht nur die Umgebung, sondern auch die eigene Identität zu ergründen.Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Trailer