Xbox Games with Gold: Im Mai 2018 mit Super Mega Baseball 2, Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain und Vanquish - 4Players.de

Im Mai 2018 erhalten Spieler mit einer aktiven Xbox-Live-Gold-Mitgliedschaft (Xbox Games with Gold) Zugang zu folgenden vier Titeln. Auf der Xbox One sind Super Mega Baseball 2 und Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain dabei. Für Xbox 360 und aufgrund der Abwärtskompatibilität auch für Xbox One gibt es Sega Vintage Collection: Streets of Rage und Vanquish . Das Video mit der Ankündigung der GwG-Spiele ist allem Anschein nach zu früh auf dem offiziellen Xbox-YouTube-Channel entdeckt worden.Games with Gold im Mai 2018:Das aktuelle Games-with-Gold-Paket umfasst (April 2018):Das Angebot "Games with Gold" gilt nur für zahlende Xbox-Live-Gold-Mitglieder (12 Monate kosten 59,99 Euro; 1 Monat kostet 6,99 Euro). Jedes teilnehmende Spiel ist nur im angegebenen Zeitraum zum Download aus dem Xbox Store verfügbar und zwar kostenlos. Einige Titel können möglicherweise nur von erwachsenen Kontoinhabern (Mindestalter 18 Jahre) heruntergeladen werden.