PlayStation Plus: Im Oktober 2016 mit Transformers: Devastation, Resident Evil (HD-Remake) und From Dust - 4Players.de

Im Oktober 2016 werden die folgenden sechs Spiele für PlayStation-Plus-Mitglieder als Teil der Instant Game Collection auf PlayStation 4, PlayStation 3 und PlayStation Vita zur Verfügung stehen. Neben Transformers: Devastation (PS4) ist passend zu Halloween das HD-Remake von Resident Evil für PS4 mit von der Partie. Mad Riders (PS3), From Dust (PS3), Code: Realize ~Guardian of Rebirth~ (PS Vita) und Actual Sunlight (PS Vita) ergänzen das Aufgebot. Zum Vergleich : Bei Xbox Games with Gold werden im kommenden Monat Super Mega Baseball: Extra Innings, The Escapists, MX vs. ATV: Reflex und I Am Alive geboten.Die PlayStation-Plus-Titel für Oktober 2016 (ab dem 4. Oktober) lauten:Folgende Titel sind ab dem 4. Oktober nicht mehr kostenlos via PS Plus verfügbar: Lords of the Fallen (PS4), Journey (PS4, PS3), Prince of Persia: Die vergessene Zeit (PS3), Datura (PS3), Badland (PS Vita, PS4, PS3) und Amnesia: Memories (PS Vita).PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Dienst für das PlayStation Network, der Online-Multiplayer, Share Play, Cloud-Speicher, Preisnachlässe und die Instant Game Collection umfasst (6,99 Euro pro Monat; 49,99 Euro für zwölf Monate). Im Rahmen der "Instant Game Collection" werden monatlich zwei Spiele für PS4, PS3 und PS Vita angeboten, die man ohne zusätzliche Kosten runterladen kann, solange man PS-Plus-Mitglied ist. Die kostenlosen Spiele sind nach Ablauf der Mitgliedschaft nicht mehr verfügbar, können aber bei einer Erneuerung der PlayStation-Plus-Mitgliedschaft wieder verwendet werden.