PlayStation Plus: Im August 2017 mit Just Cause 3, Assassin's Creed: Freedom Cry und Super Motherload - 4Players.de

Just Cause 3 (PS4)

Assassin's Creed: Freedom Cry (PS4)

That's You - (PS4, Bonustitel)

Super Motherload (PS3)

Snake Ball (PS3)

Downwell (PS Vita)

Level 22 (PS Vita)

Until Dawn (PS4)

Game of Thrones: A Telltale Series (PS4)

That's You - Playlink (PS4)

Tokyo Jungle (PS3)

Darkstalkers Resurrection (PS3)

Don't Die Mr Robot (PS Vita cross-buy mit PS4)

Element4l (PS Vita)

Sony hat das Spiele-Aufgebot für PlayStation Plus im August 2017 bekanntgegeben. Für PlayStation 4 sind Just Cause 3 und Assassin's Creed: Freedom Cry (eigenständige Erweiterung von Assassin's Creed 4: Black Flag ) in der PlayStation-Plus-Mitgliedschaft enthalten. Auch That's You (Playlink) ist wie im Vormonat mit von der Partie. Spieler auf der PlayStation 3 werden mit Super Motherload und Snake Ball versorgt. Für die PS Vita sind Downwell und Level 22 vorgesehen. Zum Vergleich: Bei Xbox Games with Gold stehen für den kommenden Slime Rancher, Trials Fusion, Bayonetta und Red Faction: Armageddon zur Verfügung.Die PlayStation-Plus-Titel für August 2017 (ab dem 01.08.2017) lauten:Folgende Titel sind ab dem 01. August 2017 nicht mehr kostenlos via PS Plus verfügbar:PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Dienst für das PlayStation Network, der Online-Multiplayer, Share Play, Cloud-Speicher, Preisnachlässe und die Instant Game Collection umfasst (6,99 Euro pro Monat; 49,99 Euro für zwölf Monate). Im Rahmen der "Instant Game Collection" werden monatlich zwei Spiele für PS4, PS3 und PS Vita angeboten, die man ohne zusätzliche Kosten runterladen kann, solange man PS-Plus-Mitglied ist. Die kostenlosen Spiele sind nach Ablauf der Mitgliedschaft nicht mehr verfügbar, können aber bei einer Erneuerung der PlayStation-Plus-Mitgliedschaft wieder verwendet werden.