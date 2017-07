PlayStation Plus: Preiserhöhung: Sony erhöht die Abonnementgebühren in Europa ab Ende August - 4Players.de

Die Nutzung von PlayStation Plus in Europa wird teurer. Das jährliche Abo des Dienstes wird zehn Euro mehr kosten. Es werden somit 59,99 Euro fällig (vorher 49,99 Euro). Bezahlt man vierteljährlich, muss man nicht mehr 19,99 Euro berappen, sondern 24,99 Euro. Monatlich kostet die Nutzung des Diestes dann 7,99 Euro (vorher 6,99 Euro). Die neuen Preise gelten für alle Zahlungen, die nach dem 30. August 2017 fällig werden.Zur Verlängerung und zur möglichen Kündigung von PlayStation Plus schreibt Sony in einer E-Mail: "Ab 31. August 2017, 00:01 (BST) [01:01 MESZ] ändern sich die Preise für die PlayStation-Plus-Mitgliedschaft. Da du eine bestehende Mitgliedschaft hast, bedeutet das für dich, dass alle Abonnementgebühren, die am oder nach dem 31. August 2017 fällig sind, zum neuen Preis abgebucht werden. Du hast noch bis zum 31. August 2017 die Möglichkeit, ein PlayStation-Plus-Abonnement zum aktuellen Preis zu kaufen, das dann deiner aktuellen Mitgliedschaft hinzugefügt (bzw. daran 'angehängt') wird. (...) Wenn du nicht möchtest, dass deine PlayStation-Plus-Mitgliedschaft zum neuen Preis verlängert wird, musst du sie kündigen. Dazu musst du in deinen Kontoeinstellungen mindestens 48 Stunden vor der nächsten Zahlung, die am oder nach dem 31. August 2017 fällig ist, die Option 'automatische Verlängerung' DEAKTIVIEREN. Anweisungen zum Kündigen deiner Mitgliedschaft findest du auf PlayStation.com."PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Dienst für das PlayStation Network, der Online-Multiplayer, Share Play, Cloud-Speicher, Preisnachlässe und die Instant Game Collection umfasst. Im Rahmen der "Instant Game Collection" werden monatlich mehrere Spiele für PS4, PS3 und PS Vita angeboten, die man ohne weitere Kosten runterladen kann, solange man PS-Plus-Mitglied ist. Die kostenlosen Spiele sind nach Ablauf der Mitgliedschaft nicht mehr verfügbar, können aber bei einer Erneuerung der PlayStation-Plus-Mitgliedschaft wieder verwendet werden.Letztes aktuelles Video: August 2017