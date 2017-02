Tokyo 42: Video: Futuristische Gesetzeshüter im Einsatz - 4Players.de

Smac Games demonstriert im folgenden Video, was passiert, wenn man sich in Tokyo 42 mit den Gesetzeshütern anlegt. Durch den Angriff auf unbeteiligte Zivilisten wird der erste "Cop Drop" auf Stufe 1 ausgelöst. Schafft man es, die futuristische Polizei auszuschalten, wird sie mit immer stärker werdenden Einheiten reagieren - ähnlich wie bei Grand Theft Auto. Ab Stufe 3 werden einige Polizisten von einem Schutzschild (das Geschosse reflektieren kann) geschützt und ab Stufe 4 kommt ein Roboter ("Logic Mini") zum Einsatz.Das von Syndicate, Metal Gear und GTA inspirierte Spiel soll in diesem Jahr für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Als Attentäter deckt man in Tokyo 42 eine Verschwörung in einer futuristischen Vision der japanischen Metropole auf. Es soll sowohl eine Kampagne mit offener Spielwelt als auch einen kompetitiven Mehrspielermodus geben.Letztes aktuelles Video: The Cop Drop - Breaking the Law