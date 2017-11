Für die PC-Version von Ruiner ist das "Savage Update" veröffentlicht worden. Die Konsolen sollen demnächst versorgt werden. Das Update umfasst die beiden neuen Modi New Game+ und Speedrun sowie zehn neue Waffen, weitere Outfits, mehr Finishing-Moves und zwei zusätzliche Tracks von Sidewalks & Skeletons."Der Modus 'New Game+' erhöht die Intensität des vermeintlichen Spaziergangs (...), während der neue Speedrun-Modus Online-Bestenlisten beinhaltet und dabei alles - außer der Action - entfernt. Es geht nur noch um den puren Kampf. Und das so schnell wie nur irgendwie möglich. Das neue Update enthält außerdem zehn neue Waffen, die zusammen mit den neuen Ruiner-Kills in die Schlacht für neues Leben (und Ableben) sorgen (...)"Letztes aktuelles Video: Savage Update