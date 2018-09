Northgard: Das große Update "Ragnarok" steht in den Startlöchern - 4Players.de

Screenshot - Northgard (PC) Screenshot - Northgard (PC) Screenshot - Northgard (PC) Screenshot - Northgard (PC) Screenshot - Northgard (PC) Screenshot - Northgard (PC) Screenshot - Northgard (PC) Screenshot - Northgard (PC)

Shiro Games will in der nächsten Woche das große (kostenlose) Update "Ragnarok" für Northgard veröffentlichen - höchstwahrscheinlich am 3. Oktober. Das Update umfasst eine apokalyptische Karte auf Basis des Ragnarok-Themas mit katastrophalen Events, eine weitere neutrale Fraktion und neue Gegner. Versprochen werden außerdem neue Gebiete auf den Karten mit unterschiedlichen Spielmechaniken und eine Überarbeitung des Kampfsystems.Northgard wurde am 22. Februar 2017 als Early-Access-Titel veröffentlicht und erschien im März 2018 als Vollversion. Es hat sich mittlerweile mehr als 800.000 Mal verkauft. Unseren Test findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Ragnarok - Trailer