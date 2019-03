Northgard: Relics: Update bringt Relikte und überarbeitet die Werkzeug-Mechanik - 4Players.de

Shiro Games hat ein großes (kostenloses) Update für Northgard veröffentlicht, das die neue Relikte-Mechanik einführt. Das Update, Northgard: Relics, erweitert das Crafting-System und überarbeitet die Werkzeug-Mechanik. Fortan können mächtige Artefakte erstellt werden, die ihren Clans bestimmte Boni verleihen. Das Change-Log findet ihr hier "Die Wikinger von Northgard haben die lang vergessene Kunst des Reliktenbaus wiederentdeckt (...) Jeder Klan kann zwischen fünf gewöhnlichen und einem klanspezifischen Relikt wählen, während jeweils nur eines aktiv sein kann. Diese einzigartigen Relikte besitzen große Macht und erlauben es beispielsweise dem Rabenklan Söldnergiganten für verheerende Raubzüge einzusetzen oder dem Drachenklan einen untoten Jotnar zu beschwören. Northgard: Relics überarbeitet außerdem die Werkzeug-Mechaniken und verändert so die Art wie die bedeutsamen Werkzeuge erstellt und genutzt werden. Gleichermaßen wird der Schmiedenbau bedeutender und erlaubt es Spielern sie aufzurüsten und ihnen drei Schmiede zuzuweisen, um Gegenstände herstellen zu können. Der Spieler hat jetzt außerdem die Möglichkeit zivile und militärische Werkzeuge mit der Schmiede aufzurüsten und ein Relikt in diesem aufgerüsteten Gebäude zu erstellen. Weitere Funktionalitäten, wie die Fähigkeit mehrere Gegenstände aneinanderzureihen, wurden ebenfalls hinzugefügt."Letztes aktuelles Video: Nidhogg - Clan of the Dragon