The Silver Case (Remaster): Neuauflage des Mystery-Krimis von Suda51 erscheint auch für PS4 - 4Players.de

Screenshot - The Silver Case (Remaster) (Mac) Screenshot - The Silver Case (Remaster) (Mac) Screenshot - The Silver Case (Remaster) (Mac) Screenshot - The Silver Case (Remaster) (Mac)

Die auf PC bereits erhältliche Neuauflage des 15 Jahre alten PSone-Mystery-Krimis The Silver Case von Suda51 soll im Frühjahr 2017 auch für PlayStation 4 erscheinen, wie Chris King von NIS America via PlayStation Blog bekannt gibt . Geplant sei sowohl eine Veröffentlichung als Download im PlayStation Store als auch im Einzelhandel. Weiter heißt es: "In The Silver Case spielt ihr als ein Mitglied der Special Forces Unit 'Republic', deren Auftrag es ist, eine Serie geheimnisvoller Morde aufzuklären, die die Stadt in Atem halten. Die Ermittler in der Stadt haben einen Mann namens Kamui Uehara in Verdacht, einen berüchtigten Serienmörder, der vor 20 Jahren für eine Mordserie verantwortlich war. Aber niemand weiß, wer (oder was) Kamui wirklich ist und wozu er fähig ist.""The Silver Case ist eine Mischung aus Visual Novel und Adventure, ein Kunstwerk, das einen vom ersten Augenblick an fesselt und dabei großartige Szenen zu bieten hat. Einfacher gesagt: Wenn ihr Suda51 schätzt und Gefallen an den fantastischen Kreationen findet, die er über die Jahre für uns geschaffen hat, dann ist The Silver Case genau das richtige Spiel für euch." Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: PS4-Ankuendigung