Civilization 6: Download: Demo (maximal 60 Runden) - 4Players.de

2K Games und Firaxis Games haben eine (kostenlose) Demo für Civilization 6 bei Steam veröffentlicht. Auf der Steam-Seite muss dazu die Schaltfläche "PC-Demo herunterladen" betätigt werden. In der Demo darf man auf einer festen Karte die Geschicke der chinesischen Zivilisation als Qin Shihuangdi (China) lenken. Die KI-Mitspieler spielen als Amerika, Ägypten und Sumerien. Auch das Tutorial ist verfügbar. Tutorial und Demo-Partie sind auf jeweils 60 Runden begrenzt.Passend dazu haben die Entwickler einen Tipps-&-Tricks-Artikel für den Einstieg bereitgestellt. Außerdem findet an diesem Wochenende der " 2K Publisher Sale " auf Steam statt - auch Civilization 6 wird mit Rabatt angeboten (20% auf die normale Version; 25% auf die Digital Deluxe Edition).Letztes aktuelles Video: First Look Australia