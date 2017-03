Absolver: Ausführliche Spielszenen aus dem Nahkampf-Online-Kampfspiel - 4Players.de

Sloclap (Entwickler) und Devolver Digital (Publisher) stellen im folgenden, kommentierten Spielszenen-Video das Nahkampf-Online-Kampfspiel Absolver näher vor. Das Video ist mehr als 15 Minuten lang und dreht sich um die Grundlagen und die Finessen des Kampfsystems.Als Spieler schlüpft man in die Rolle eines Anwärters, der sich durch einen heiligen Schwur dazu verpflichtet hat, der elitären Kämpfergilde der 'Absolver' zu dienen. "Auf ihrer Reise lernen sie neue Kampfstile und Angriffe, bekommen Zugriff auf bessere Waffen, mehr Kraft und stärkere Rüstungen. Die Kämpfe zwischen den Kriegern sind Mischungen aus intensiven Echtzeit-Attacken, Ausweichmanövern, Gegenangriffen und Finten – wobei sich alle Aspekte des Gameplays individualisieren lassen, darunter der Kampfstil, die Waffen bis hin zu eigenen Angriffsmustern aus dem Combat Deck der Spieler. Spieler gründen ihr eigenes Team von Kriegern und kämpfen sich Seite an Seite durch die die Höhlen von Adal (PvE) oder zeigen ihre Fähigkeiten und Talente in speziell dafür gemachten Kampfarenen (PvP) im ganzen Land." Absolver soll im Laufe des Jahres für PC und PlayStation 4 erscheinenLetztes aktuelles Video: Alpha Gameplay Demo